Вашингтон вновь пытается оживить переговорный процесс по Украине, однако визиты Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев пока не свидетельствуют о готовности сторон к принципиальному компромиссу. После встречи с Владимиром Путиным американские представители отправились в Киев к Владимиру Зеленскому, фактически пытаясь найти точки соприкосновения между позициями, которые по-прежнему остаются диаметрально противоположными. В Киеве, однако, не видят оснований рассчитывать на скорое завершение войны.

Как отмечает в беседе с Minval Politika военно-политический аналитик, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак, переговорная активность вокруг конфликта фактически никогда не прекращалась, однако сейчас Вашингтон вновь пытается придать ей более интенсивный характер.

«Стив Уиткофф и Джаред Кушнер уже как минимум восемь раз посещали Москву, тогда как в Киев они приехали только один раз», — отмечает эксперт.

По его словам, сама частота контактов еще не означает, что стороны приблизились к соглашению. В Украине, считает Ступак, сейчас вообще не ожидают быстрого окончания войны, поскольку российская сторона продолжает делать ставку на военное решение. В частности, Москва сохраняет установку на контроль над всей Донецкой областью. Российское руководство рассчитывает решить эту задачу до конца года, однако эксперт считает такие планы нереалистичными из-за наличия крупных городов и агломераций, которые остаются под контролем Украины.

При этом Ступак обращает внимание еще на один фактор, который, по его мнению, способен серьезно повлиять на дальнейшее развитие конфликта. Речь идет о желании Москвы ответить на удары по российской территории и инфраструктуре, которые произошли весной и летом 2026 года.

«Это десятки сгоревших нефтеперерабатывающих заводов, сокращение экспортных возможностей, Новороссийск и другие объекты. Можно вспомнить даже открытие Петербургского международного экономического форума, когда гости приехали, а на горизонте горел нефтеперерабатывающий завод. Для Российской Федерации все это стало серьезным унижением, и Москва захочет отомстить», — считает Ступак.

Именно поэтому эксперт не исключает, что ближайшие месяцы могут стать для Украины особенно тяжелыми. По его оценке, российские удары могут быть направлены не только на военные объекты, но и на энергетическую инфраструктуру, объекты водоснабжения и газовую инфраструктуру.

На этом фоне перспективы возобновления трехсторонних переговоров остаются неопределенными. Ступак считает, что сама по себе готовность американской стороны вновь собрать представителей России и Украины за одним столом еще не означает готовности Москвы пересмотреть свои требования.

По его словам, российская позиция остается максимально жесткой: Москва добивается выхода украинских войск из Донецкой области, демилитаризации Украины, отказа Киева от вступления в НАТО и ограничений на размещение военной инфраструктуры. Кроме того, российская сторона выдвигает требования, касающиеся русского языка и церкви.

«С точки зрения Киева, каких-либо сопоставимых требований к самой Российской Федерации по окончанию войны практически нет. Россия ощущает свою силу», — подчеркивает эксперт.

Поэтому, считает аналитик, нынешняя дипломатическая активность Вашингтона может иметь более долгосрочную цель, чем немедленное прекращение боевых действий. Уиткофф и Кушнер, по его мнению, могут пытаться подготовить Москву и Киев к тем или иным болезненным компромиссам, однако цена такого соглашения для Украины может оказаться крайне высокой.

Речь может идти о территориях, военных ограничениях и отказе от перспективы вступления в НАТО. При этом пока не видно, какие сопоставимые уступки могла бы предложить Москва.

«Я не жду никакого прорыва. Даже если трехсторонние переговоры будут возобновлены, это еще не означает, что стороны готовы заключить соглашение», — говорит Ступак.

Эксперт также призывает не воспринимать относительное затишье после визитов американских представителей как признак перелома в ситуации. По его словам, несколько спокойных дней еще не означают изменения характера конфликта.

«Возможно, завтра будет еще один относительно спокойный день, но если ничего принципиально не изменится, снова начнутся массированные обстрелы», — резюмирует Ступак.

Российский политический аналитик Михаил Нейжмаков, в свою очередь, считает, что сама последовательность визитов американских посредников в Москву и Киев не свидетельствует о каком-либо прорыве. По его словам, поочередные визиты представителей посреднической стороны к участникам конфликта с минимальным интервалом являются вполне распространенной практикой челночной дипломатии и сами по себе не позволяют судить о темпах дальнейшего переговорного процесса.

«Само по себе это еще не говорит о темпе дальнейших переговоров», — отмечает Нейжмаков.

По его словам, американские предложения, судя по появляющейся в СМИ информации, могут лишь незначительно отличаться от прежних вариантов мирного плана. В частности, речь может идти о дополнительных гарантиях безопасности для Украины и перспективах смягчения санкционного давления на Россию.

В этом контексте эксперт обращает внимание на присутствие в американской делегации, посещавшей Москву, сотрудника Министерства финансов США Джина Ланга. По мнению Нейжмакова, это косвенно может указывать на то, что санкционная составляющая и экономические вопросы действительно занимают определенное место в нынешних предложениях Вашингтона.

При этом возможность проведения в ближайшие месяцы новых трехсторонних переговоров с участием России, Украины и Соединенных Штатов эксперт считает вполне реалистичной. Однако речь, скорее всего, будет идти не о встрече на уровне президентов, а о переговорах делегаций, в состав которых могут войти дипломаты и представители силовых ведомств.

«Сама по себе вероятность трехсторонних переговоров представителей России, Украины и США в перспективе ближайших месяцев вполне возможна. Но вот о подвижках по принципиальным моментам, которые могли бы вести хотя бы к временной заморозке конфликта, пока говорить рано», — подчеркивает Нейжмаков.

Определенные сигналы в пользу более серьезного дипломатического зондирования почвы могли бы дать и европейские представители. Эксперт обращает внимание на сообщения о том, что одновременно с Уиткоффом и Кушнером в Киеве могли находиться советники по национальной безопасности руководства Великобритании, Франции и Германии.

Однако и это, по его оценке, пока не дает оснований говорить о формировании нового переговорного формата. Нейжмаков считает более вероятным, что и в Белом доме сейчас не возлагают чрезмерных надежд на очередной раунд челночной дипломатии.

При этом у администрации Дональда Трампа могут быть собственные причины для активизации переговорной работы именно сейчас. Одним из возможных аргументов в диалоге с Москвой эксперт называет внутриполитический фактор в Соединенных Штатах.

«Возможно, у представителей Вашингтона была слабая надежда, что аргументом для их диалога с Москвой может послужить ссылка на внутриполитическую ситуацию в США — например, предложение активизировать переговоры, пока не состоялись промежуточные выборы в конгресс», — предполагает Нейжмаков.

По его словам, до промежуточных выборов у Трампа остается больше пространства для маневра, хотя рассчитывать на серьезное влияние украинского вопроса на американскую предвыборную кампанию не стоит. Повестка выборов в конгресс, как отмечает эксперт, будет связана прежде всего с внутренними проблемами Соединенных Штатов.

Одновременно Вашингтон, вероятно, учитывает и то обстоятельство, что ни Москва, ни Киев пока не считают исчерпанными собственные возможности в рамках продолжения боевых действий. Поэтому ожидать, что стороны пойдут на принципиальные уступки исключительно под воздействием нынешних дипломатических усилий, преждевременно.

Показательной Нейжмаков считает и позицию Владимира Зеленского, который обозначил более продолжительное временное окно для потенциального достижения договоренностей при посредничестве Вашингтона — с декабря 2026 года до лета 2027 года. По мнению эксперта, подобная оценка может свидетельствовать о том, что и украинская сторона не ожидает существенных результатов от нынешней переговорной активности.

При этом у Вашингтона могут быть и дополнительные внешнеполитические мотивы. Нейжмаков не исключает, что активизация американского посредничества вокруг украинского кризиса может использоваться администрацией Трампа и для попытки добиться определенных уступок от Москвы на другом направлении, в частности в вопросе ее отношений с Ираном.

В целом эксперт допускает, что более благоприятные условия для результативных переговоров могут сложиться уже весной 2027 года. Однако нынешний этап, по его оценке, скорее всего, имеет подготовительный характер.

«Основная задача Кушнера и Уиткоффа сейчас, вероятно, заключается в том, чтобы подчеркивать роль США как основного посредника на дальнейшую перспективу», — резюмирует Нейжмаков.