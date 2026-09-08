Доходы Ирана от экспорта нефти стремительно сокращаются: американская морская блокада фактически душит поставки из Персидского залива, а запасы иранской нефти на танкерах за пределами зоны блокады, откуда она поступает в Китай, истощаются. Это усиливает давление на и без того серьезно пострадавшую экономику Тегерана, пишет The Wall Street Journal.

По данным сервиса отслеживания судов Kpler, с тех пор как ВМС США в середине июля возобновили блокаду, ни одна партия иранской нефти не смогла ее преодолеть. Иран по-прежнему загружает небольшие объемы нефти на танкеры, однако эти партии остаются заблокированными внутри Персидского залива.

Тем временем объем иранской нефти, уже находящейся на судах за пределами зоны блокады и продолжающей приносить Тегерану доход, сократился примерно с 90 млн баррелей в середине июля до 29 млн. По оценкам Kpler, эти запасы могут полностью иссякнуть уже в следующем месяце. Представители нефтяной отрасли стран Персидского залива, отслеживающие закупки своих клиентов перед установлением ежемесячных цен на нефть, отмечают, что фиксируют лишь единичные сделки с иранскими партиями.

Спустя шесть месяцев после начала войны нефтяные ограничения лишают Тегеран основного источника иностранной валюты в момент, когда иранский риал стремительно дешевеет, инфляция растет, а экономика все глубже погружается в кризис.

Ситуация одновременно становится проверкой расчета Вашингтона на то, что усиление экономического давления вынудит Иран пойти на уступки. Однако представители стран Персидского залива и аналитики предупреждают: дальнейшее ужесточение давления может, напротив, спровоцировать новые ответные действия Тегерана.

В субботу США нанесли удары по трем иранским нефтяным танкерам после того, как Иран запустил баллистические ракеты в направлении двух кораблей ВМС США, включая авианосец.

«Теперь многое будет зависеть от того, какую степень экономической боли иранский режим готов терпеть ради достижения своих военных и геополитических целей», — заявил экономист Capital Economics Хамад Хуссейн.

В пятницу министр финансов США Скотт Бессент обратил внимание на результаты давления в публикации в X, сопроводив ее графикой в стиле фильма «Челюсти»: акула вгрызается в график, демонстрирующий падение нефтяного экспорта Ирана и курса национальной валюты.

Около трети государственного бюджета Ирана традиционно финансируется за счет нефтяных доходов. Продажа нефти также напрямую помогает финансировать вооруженные силы режима. По данным Министерства финансов США, вооруженные силы Ирана, включая Корпус стражей исламской революции (КСИР), используют подконтрольные компании и сети «теневого флота» для продажи нефти и пополнения своих бюджетов.

Согласно данным Kpler, в августе Иран загружал на суда внутри Персидского залива в среднем 255 тыс. баррелей нефти в сутки — на 85% меньше среднего показателя за февраль–апрель. Все эти новые партии остаются за линией блокады и пока не смогли отправиться к покупателям.

Дипломатические усилия по прекращению войны, которые в середине июня привели к подписанию меморандума о взаимопонимании между США и Ираном и многонедельной приостановке блокады, позволили Тегерану вывезти за рубеж значительные объемы нефти для последующих поставок. Сейчас страна все еще получает доходы от продажи этих партий.

«Процесс продажи нефти и ее доставки покупателям осуществлялся за тысячи километров от Персидского залива и Оманского моря», — заявил в пятницу министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад.

Однако теперь и этот источник доходов иссякает. По оценкам Kpler, при нынешнем объеме поставок — около 1 млн баррелей в сутки, большая часть которых направляется в Китай, — запасы иранской нефти на танкерах могут быть полностью исчерпаны к середине октября. Поступления за уже доставленные партии, вероятно, прекратятся к середине декабря.

При этом получение даже этих платежей может стать сложнее. Санкции в рамках новой кампании экономического давления Вашингтона направлены против банков и других финансовых каналов, обеспечивающих проведение иранских транзакций.

Как отмечают представители энергетической отрасли стран Персидского залива, некоторые китайские покупатели уже переключаются на нефть из Саудовской Аравии, Ирака и Объединенных Арабских Эмиратов. В ряде случаев иранская нефть теперь обходится нефтепереработчикам дороже альтернативных поставок из-за ее относительного дефицита. Ирак предлагает скидки почти в $30 за баррель на некоторые сорта нефти. В понедельник Brent торговалась примерно по $97 за баррель.

Блокада также вынуждает Иран сокращать добычу. Запасы нефти внутри страны существенно не увеличились, что позволяет предположить, что Тегеран снизил добычу до уровня, более соответствующего внутреннему потреблению, заявил руководитель отдела анализа рынка сырой нефти Kpler Хомаюн Фалакшахи.

Это означает, что начинает реализовываться сценарий, который аналитики прогнозировали еще во время первоначальной блокады весной: Ирану придется сокращать добычу, чтобы избыточная нефть не заполнила все доступные резервуары.

Наземные маршруты практически не способны компенсировать потери. По сравнению с морским экспортом по автомобильным и железным дорогам можно перевозить лишь небольшие объемы нефти. Кроме того, Ирану в значительной степени не хватает железнодорожных цистерн, предназначенных для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов.

По оценке Фалакшахи, автомобильным транспортом Иран способен перевозить не более 40 тыс. баррелей в сутки — ничтожную долю от довоенного экспорта, составлявшего почти 2 млн баррелей в день.

Давление распространяется и на нефтехимическую промышленность. Этот сектор является вторым по величине источником валютных поступлений Ирана после нефти и также сильно зависит от морского экспорта. По оценкам Kpler, к августу объем погрузок нефтехимической продукции сократился примерно на две трети по сравнению с началом 2026 года.

В то же время другие производители Персидского залива, несмотря на конфликт, сумели сохранить значительные объемы экспорта. США сопровождают конвои через Ормузский пролив, а Саудовская Аравия и ОАЭ увеличили прокачку нефти по трубопроводам, позволяющим обходить этот морской маршрут.

Сокращение иранского экспорта усугубляет экономический кризис в стране, где официальная инфляция превышает 80% в годовом выражении. Международный валютный фонд прогнозирует сокращение экономики Ирана в этом году на 5,4% — худший показатель с 1980-х годов.

Падение экспорта лишает Тегеран твердой валюты, необходимой для поддержки курса риала и оплаты импорта, в том числе сырья для промышленных предприятий. Это повышает стоимость импортных товаров и дополнительно разгоняет инфляцию.

По словам Хуссейна, с тех пор как президент Дональд Трамп в августе объявил о новой кампании экономического давления, иранский риал потерял почти 15% своей стоимости по отношению к доллару.

При этом внешняя торговля Ирана полностью не остановилась. По данным иранских СМИ, с середины марта до середины августа страна экспортировала ненефтяных товаров почти на $15 млрд, хотя этот показатель оказался ниже прошлогоднего.

Однако один из важнейших торговых каналов в последнее время значительно сузился. Официальная торговля через ОАЭ практически прекратилась после того, как в прошлом месяце Эмираты объявили о приостановке финансовых и экономических операций с Ираном, сообщили источники, знакомые с ситуацией. В то же время часть торговли по-прежнему осуществляется через подставные компании.

Торговые потоки также переориентируются через Турцию, Ирак, Оман и Пакистан, однако это увеличивает как сроки, так и стоимость перевозок.

Представители стран Персидского залива и аналитики пока не видят серьезных признаков того, что усиливающееся экономическое давление заставит Тегеран пойти на уступки.

По словам саудовских официальных лиц, Иран одновременно наращивает поставки оружия, направляет дополнительный персонал и усиливает разведывательную поддержку своих союзников-хуситов в Йемене. Это повышает угрозу для саудовского судоходства и инфраструктуры и создает риски для еще одного стратегически важного морского транспортного узла.