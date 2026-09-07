Сегодня — реакция Европы на предполагаемые российские гибридные операции, споры вокруг того, кто виноват в массовом и смертельно опасном переходе границы в Сеуте, а также многомиллионный скандал с оборонными расходами в Эстонии.

Ответные меры России и Германии, похоже, перерастают в более крупный дипломатический конфликт, поскольку европейские страны присоединяются к Берлину в наказании Москвы за попытку атаки беспилотника на территории Германии.

4 августа местные власти обнаружили дрон со взрывчаткой неподалеку от украинских грузовых самолетов в аэропорту Лейпциг/Галле, который является важным узлом поставок военной помощи Украине. Во вторник Берлин официально возложил ответственность за попытку операции на Москву, заявив, что беспилотником управляли агенты, действовавшие «в интересах российских государственных структур».

В качестве ответа на предполагаемую атаку Германия закрыла российское дипломатическое представительство в Бонне, ужесточила ограничения для российских путешественников и призвала Европейский союз усилить санкции против так называемого теневого флота Москвы — сети нефтяных танкеров и грузовых судов.

В ответ президент России Владимир Путин обвинил Берлин в фабрикации доказательств с целью сделать Кремль козлом отпущения за внутренние политические проблемы Германии.

Однако на этом кризис не завершился.

Днем позже главы НАТО и Европейского союза выступили с жесткими предупреждениями в адрес России, пообещав отвечать на эту «новую нормальность» российской гибридной войны против Европы.

«Европа и НАТО не просто сохранят давление на Россию. Мы его усилим», — написала в среду в X председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, дополнив свое предыдущее заявление о «полной солидарности» ЕС с Германией.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте тем временем назвал приверженность альянса коллективной обороне «железной» и пообещал «продолжить укреплять нашу способность сдерживать и защищать всех союзников от любых угроз — включая враждебные действия, подобные тем, что были замечены в Лейпциге».

Отдельные страны альянса также присоединились к дипломатическому давлению.

Во время встречи министров иностранных дел ЕС в Ирландии в среду главы МИД Бельгии, Франции и Нидерландов сообщили, что вызвали российских послов в своих странах в знак протеста против провалившейся операции.

«Мы не позволим, чтобы столь серьезный акт остался безнаказанным», — заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Впоследствии Чехия, Дания, Финляндия, Литва, Польша и Великобритания также вызвали высокопоставленных российских дипломатов, работающих в их странах, в связи с тем, что Лондон назвал «вопиющей и безрассудной» атакой Москвы.

Одновременно несколько стран ЕС, включая Польшу, Испанию и Швецию, выступили за использование более чем $224 млрд замороженных российских активов для помощи Украине.

Литва также вновь заявила, что если Россия нанесет на ее территории такой же ущерб или приведет к человеческим жертвам, как планировалось в Лейпциге, Вильнюс «немедленно» прибегнет к самообороне.

Москва, однако, продолжает отрицать свою причастность.

В среду министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил о планах закрыть немецкие культурные центры по всей стране в ответ на решение Берлина закрыть российское представительство в Бонне.

«Они [Германия] сознательно пошли на этот шаг, — заявил Лавров, согласно российскому государственному агентству ТАСС. — Они не могли не понимать последствий, а значит, это означает конец их культурного присутствия в России».

Нет никаких доказательств того, что Марокко организовало массовый переход мигрантов в небольшой испанский анклав Сеута в конце июля, заявил в четверг в парламенте премьер-министр Испании Педро Санчес.

«Я могу вас заверить, что ни одно учреждение — ни дипломатическая служба, ни Европейская комиссия, ни какая-либо международная организация — не предоставило испанскому правительству убедительных доказательств того, что Марокко спланировало или осуществило этот инцидент. Ни одного», — сказал Санчес.

Тем самым он отверг обвинения, изложенные в опубликованном в прошлом месяце докладе испанской полиции. В нем Марокко обвинялось в том, что оно направило к границе меньше сил безопасности, чем обычно, и фактически не предприняло серьезной попытки разогнать толпы.

Санчес также отверг обвинения в том, что Мадрид неправильно отреагировал на смертельно опасный кризис.

«Абсурдно думать, что правительство знало о происходящем и ничего не делало», — заявил он в четверг.

Его выступление состоялось менее чем через сутки после того, как десятки тысяч человек при поддержке оппозиционных партий вышли на антиправительственные протесты по всей стране, в том числе в Сеуте. Там спустя почти пять недель после массового перехода границы остаются заблокированными не менее 5 тыс. мигрантов.

В конце июля из Марокко в Сеуту первоначально перешли более 70 тыс. человек.

Несмотря на заявления Санчеса, внутреннее давление на него продолжает расти, включая требования уйти в отставку.

В четверг он также сообщил, что 21 августа Мадрид вызвал посла Марокко из-за «неприемлемых заявлений» министра юстиции этой страны, который заявил, что Рабат обладает «историческим правом» на испанские территории Сеута и Мелилья.

Однако пока неясно, поможет ли это заявление Санчесу восстановить доверие общественности.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в среду подал в отставку из-за скандального оборонного контракта на $81 млн, подробности которого были раскрыты в отчете Национального аудиторского управления, опубликованном в пятницу.

В 2024 году Эстония согласилась приобрести артиллерийские снаряды у Datasel SRL — зарегистрированной в Италии компании, принадлежащей индийской Neco Defense Munitions. Согласно соглашению, Таллин затем должен был передать эти боеприпасы Украине, используя средства Европейского фонда мира ЕС.

Эстония заранее перечислила Datasel миллионы долларов, однако поставки откладывались на протяжении нескольких месяцев.

Когда первая партия наконец прибыла в следующем году, боеприпасы оказались «недостаточно качественными», по словам Певкура.

Позднее выяснилось, что Datasel до этого вообще никогда не продавала ни одного артиллерийского снаряда.

В опубликованном в Facebook заявлении об отставке Певкур взял на себя ответственность за ошибки министерства, хотя подчеркнул, что лично не участвовал в заключении контракта с Datasel.

«У руководителя должны быть масштаб и мужество, чтобы брать на себя ответственность, — написал Певкур. — Даже если министр не считает носки и патроны и не ведет переговоры по контрактам».

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал созвал в среду экстренное заседание кабинета министров для обсуждения выводов аудита и отставки Певкура.

Прокуратура страны также изучает отчет в рамках продолжающегося уголовного расследования, начатого в 2025 году в отношении бухгалтерии Министерства обороны.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм в четверг принял президента Франции Эммануэля Макрона на Даунинг-стрит. Это стал первый визит лидера страны ЕС с момента вступления Бернэма в должность.

Они обсудили «общие вызовы», включая поддержку Украины в войне против России, а также способы углубления сотрудничества между Европейским союзом и Великобританией.

Однако главной темой стала миграция.

В последние годы британские власти зафиксировали десятки тысяч людей, пересекавших Ла-Манш из Франции на небольших лодках. Практически все они впоследствии подавали прошения о предоставлении убежища.

Хотя в 2026 году число мигрантов, пытавшихся совершить этот опасный переход, пока снизилось на 43% по сравнению с предыдущим годом, использование так называемых «мега-лодок» создало новую проблему для миграционных служб.

Только в прошлом месяце было замечено 15-метровое судно, на борту которого находилось рекордное количество людей — 230 человек.

«Банды контрабандистов постоянно меняют тактику, поэтому нам необходимо реагировать быстро и оставаться на шаг впереди преступников, организующих опасные переходы», — написал Бернэм в четверг в X, назвав кризис с малыми лодками «общей европейской проблемой».

Он сообщил, что Лондон и Париж договорились увеличить общую численность французских сотрудников, задействованных в борьбе с нелегальными переправами, почти до 1050 человек.

Возможно, один венгерский мужчина слишком увлекся Grand Theft Auto.

По версии властей Венгрии, в субботу 24-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил угнать стоявший в аэропорту Калоча самолет Cessna 172 и отправиться на нем на прогулочный полет.

Однако, когда он подлетел слишком близко к атомной электростанции «Пакш» — единственной коммерческой АЭС страны, — системы противовоздушной обороны подняли в воздух два дежурных истребителя для перехвата самолета.

Через несколько минут мужчина посадил Cessna на поле с подсолнухами, после чего попытался угнать автомобиль, чтобы скрыться.

Однако местным властям удалось задержать его до того, как он успел выехать на дорогу. Теперь против него возбуждено уголовное дело.