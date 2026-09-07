Россия в ближайшие 15 лет может прямо или косвенно контролировать около трети мировой добычи урана. К такому выводу, по данным Financial Times, пришли аналитики британского Centre for Strategic Advantage (CSA).

В 2024 году доля добычи урана непосредственно в России составляла около 5% мирового объёма. При этом принадлежащая «Росатому» Uranium One ведёт добычу в Казахстане, Танзании и Намибии, а также заключила соглашение с Нигером.

С учётом зарубежных активов Россия уже контролировала почти четверть мировых мощностей по добыче урана. По прогнозу CSA, к 2040 году показатель может вырасти до 36%.