В Иране сформировали штаб экономической войны, призванный координировать меры по решению и ускорению устранения экономических проблем, возникших на фоне военных действий. Об этом заявил заместитель министра экономики страны Мортеза Заманиан в интервью Tasnim.

По его словам, на начальном этапе штаб будет заниматься вопросами, находящимися в сфере ответственности министерства экономики. В первую очередь это касается проблем предприятий, торговли, финансирования и других направлений экономической деятельности, на которые повлияли условия войны.

Ключевой задачей нового механизма станет выявление проблем и нарушений, возникших в военный период, а также выработка конкретных решений. Если для их устранения потребуется участие нескольких ведомств, штаб будет координировать их совместную работу.

Особое внимание планируется уделить предприятиям, пострадавшим в результате военных действий. Для их поддержки рассматривается комплекс мер, включая налоговые и таможенные послабления, банковское кредитование и другие финансовые инструменты.

Кроме того, министерство экономики намерено обеспечить бесперебойное движение товаров и услуг и минимизировать последствия сбоев в цепочках поставок.