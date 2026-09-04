Генеральная ассамблея ООН поддержала резолюцию с призывом отказаться от карты Меркатора в пользу проекций, которые точнее отображают реальные размеры континентов, прежде всего Африки. Документ поддержали 164 страны, шесть воздержались, против выступили только США.

Инициатором резолюции стал Того. В стране заявили, что искажённое отображение Африки на традиционных картах имеет долгосрочные образовательные, культурные и геополитические последствия.

Резолюция не является обязательной, однако может повлиять на образовательные программы и использование карт. Франция уже заявила о готовности отказаться от карт Меркатора.

Одной из предложенных альтернатив стала проекция Equal Earth, разработанная в 2018 году и позволяющая точнее сравнивать площади континентов.

Карту Меркатора создал фламандский картограф Герард Меркатор в 1569 году. Изначально она предназначалась для морской навигации. При этом спустя несколько столетий она остается мировым стандартом для карт. Основная критика карты связана с тем, что чем дальше территория находится от экватора, тем сильнее она визуально увеличивается. Поэтому, например, Гренландия на классической карте выглядит примерно сопоставимой с Африкой, хотя на самом деле Африка в 14 раз больше.