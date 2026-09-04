Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит следственные действия в Офисе президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Причины обысков и к кому именно они относятся, пока не сообщается.

Одновременно НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) заявили о спецоперации против преступной организации, которую, по версии следствия, возглавляет должностное лицо Офиса генпрокурора.

Подозреваемых обвиняют в «крышевании» сети мошеннических колл-центров и легализации имущества. «Украинская правда» сообщает о следственных действиях в Офисе генпрокурора и задержании замначальника одного из департаментов Сергея Кропивы.