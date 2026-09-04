Украина за последние две недели получила из Азербайджана три партии энергетической помощи общим объемом 36,55 тонны высоковольтного кабеля.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины в соцсети X.

По данным ведомства, кабель доставили энергетикам Киевской области. Оборудование планируется использовать для проведения необходимых ремонтных работ и обеспечения надежного электроснабжения региона.

В Министерстве энергетики Украины выразили благодарность Азербайджану за поддержку энергетического сектора страны.