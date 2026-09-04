Министерство финансов США в пятницу, 4 сентября, ввело санкции против турецкого инвестиционного банка Golden Global Yatirim Bankasi и двух его дочерних компаний — Golden Global Portfoy Yonetimi и Golden Global Varlik Kiralama. Решение принято в рамках кампании администрации Дональда Трампа по усилению экономического давления на Иран.

По версии американского Минфина, Golden Global Bank использовался для содействия иранской теневой банковской сети. Вашингтон утверждает, что через банк проходили операции, связанные с доходами от продажи иранской нефти, в том числе средства, поступавшие из Китая в Турцию.

Американские власти также заявили, что банк предоставлял банковские услуги иранским финансовым структурам, включая организации, ранее включенные в санкционные списки США. В Минфине считают, что эти операции помогали Тегерану обходить американские ограничения и получать доступ к международной финансовой системе.

Все три турецкие структуры внесены в санкционный список OFAC. Это фактически ограничивает их доступ к долларовой финансовой системе и американским финансовым учреждениям. Одновременно Минфин США выдал специальную лицензию, позволяющую контрагентам постепенно свернуть ранее разрешенные операции с попавшими под санкции организациями.

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон продолжит усиливать давление на финансовые учреждения, которые помогают Ирану обходить санкции. По его словам, США могут в ближайшее время ввести новые ограничения против других банков.

Golden Global Bank был основан в Турции в 2019 году и базируется в Стамбуле. По данным самого банка, он специализируется на инвестиционном банковском обслуживании и работает в соответствии с принципами беспроцентного финансирования.

Новые санкции стали частью более широкой американской операции Economic Outcast, направленной на перекрытие финансовых каналов, через которые Иран получает доходы от нефтяного экспорта и проводит международные расчеты.