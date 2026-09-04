Вашингтон обратился к Москве и Киеву с просьбой временно прекратить удары перед визитом в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских официальных лиц.

По данным источников издания, США призвали Украину приостановить атаки беспилотников на Москву и энергетические объекты России, а российскую сторону — не наносить удары по целям в Киеве на время пребывания американских представителей.

Пока неизвестно, представят ли Уиткофф и Кушнер Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому новые предложения по урегулированию конфликта или сосредоточатся на сокращении разногласий по территориальным вопросам.

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова обеспечить безопасность воздушного пространства во время визита спецпосланника США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву.