Риск возникновения масштабного конфликта на евразийском пространстве вполне реален и вызывает серьёзные опасения. Об этом заявил директор СВР России Сергей Нарышкин на заседании руководителей органов безопасности и разведслужб стран СНГ.

По его словам, европейские лидеры рассчитывают на «контролируемую эскалацию» и стратегию балансирования на грани. Нарышкин призвал не допустить дальнейшего обострения и укреплять системы коллективной безопасности, а также развивать механизмы диалога.

Глава СВР также заявил, что европейское общество не готово к масштабной войне, а политики используют «миф об угрозе с Востока» для увеличения военных расходов и перевода промышленности на военные рельсы.