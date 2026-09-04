Премьер-министр Италии Джорджа Мелони поблагодарила президента Азербайджана Ильхама Алиева за поздравление по случаю самого продолжительного срока пребывания на посту главы правительства.

«Спасибо, дорогой Алиев, за эти слова и за искреннюю дружбу, которая связывает наши народы», — написала Мелони в соцсети X.

Она отметила, что за последние годы Италия и Азербайджан выстроили прочное сотрудничество, основанное на общих интересах и видении.

По словам Мелони, Рим и Баку продолжат укреплять стратегическое партнёрство и искать новые возможности для сотрудничества.