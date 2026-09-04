Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Италии Джорджу Мелони с тем, что она стала самым долго находящимся в должности главой правительства в истории Итальянской Республики.

«Этот исторический рубеж отражает ее сильное лидерство, политическую решимость и доверие итальянского народа», — отметил Алиев.

Президент Азербайджана также высоко оценил личную роль Мелони и ее вклад в укрепление стратегического партнерства между Азербайджаном и Италией.

«Уверен, что наша дружба и взаимовыгодное сотрудничество продолжат углубляться и расширяться на благо наших стран и народов», — подчеркнул Алиев.