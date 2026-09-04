Украина столкнулась с дефицитом бюджета в размере €32,6 млрд на следующий год и оказалась в самой сложной финансовой ситуации с начала полномасштабного конфликта. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

По его словам, Киеву необходимо найти дополнительные источники финансирования для покрытия бюджетных потребностей в следующем году.

Марченко призвал Европейский союз «мыслить нестандартно» и вернуться к обсуждению использования около $300 млрд замороженных российских активов.

Министр предложил рассмотреть план, предусматривающий распределение юридических рисков, связанных с использованием этих средств, между странами ЕС.

В Киеве рассчитывают, что такой механизм позволит привлечь дополнительные ресурсы для финансирования государственных расходов Украины.