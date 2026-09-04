Шведский Swedbank расширил страховое покрытие жилья для клиентов в Литве, Латвии и Эстонии. С 6 августа полисы дополнительно покрывают ущерб от войны, вооруженных конфликтов, терактов, массовых беспорядков и восстаний, включая атаки ударных дронов.

При этом защита не распространяется на войну между США, Китаем, Францией, Великобританией и Россией, а также на ущерб от ядерного, химического и биологического оружия, кибератак. Изначально Swedbank предлагает дополнительную защиту на шесть месяцев всем клиентам в странах Балтии.

Решение Swedbank принято на фоне усилившихся опасений по поводу возможного конфликта России с НАТО. Западные аналитики предупреждают о рисках для стран Балтии, тогда как Москва отрицает наличие планов нападения на Альянс.