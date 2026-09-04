Президент США Дональд Трамп пригрозил остановить торговлю с некоторыми государствами. Об этом он написал в своей соцсети Truth social.

Глава государства отчитался о рекордном количестве новых рабочих мест, которое в два-три раза превысило прогнозы аналитиков. По его словам, в августе американские работодатели создали 162 тысячи новых рабочих мест.

В то же время ключевая ставка в стране остается на более высоком уровне, чем того хотел бы Трамп. Поэтому он пригрозил Федеральной резервной системе (ФРС), что в случае, если ее руководство не смягчит денежно-кредитную политику (ДКП), он прекратит торговлю с рядом стран, с которыми у США сложился торговый дефицит.