Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов советовал Владимиру Зеленскому не соглашаться на передачу Донбасса России ради прекращения войны. Об этом пишет The New York Times по итогам интервью с Будановым.

Буданов возглавлял украинскую делегацию на переговорах с Россией и США прошлой зимой. По его мнению, переговорный процесс может возобновиться уже в конце сентября — после парламентских выборов в России и перед промежуточными выборами в США.

При этом NYT отмечает, что в украинском руководстве нет полного единства по вопросу возможных договоренностей с Москвой. Сам Буданов утверждает, что выступал против территориальных уступок на Донбассе, поскольку они дали бы России то, чего она не смогла добиться военным путем.

Быстрого прекращения огня он не ожидает. По его оценке, условия для остановки боевых действий могут появиться не раньше весны. При этом Россия, вероятно, попытается провести еще одну масштабную зимнюю кампанию ракетных и дроновых ударов.