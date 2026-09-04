Экономический эффект Китая от закупок российской нефти с 2022 года достиг $27 млрд, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на VIII Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.

По его словам, доля российской нефти на китайском рынке достигла рекордных 27%, а годовой объем поставок превысил 100 млн тонн. За первые семь месяцев текущего года в Китай было поставлено 67 млн тонн нефти.

«Благодаря более высокой эффективности закупок российской нефти по сравнению с ближневосточной альтернативой совокупный экономический эффект, полученный Китаем начиная с 2022 года, составляет, по нашей оценке, $27 млрд», — цитирует Сечина ТАСС.

По данным Argus Media, в конце августа российская Urals продавалась в портах со скидкой $26–27 за баррель к Brent. Даже с учетом расходов на транспортировку российская нефть остается для Китая дешевле ряда альтернативных поставок.

Второй крупнейший покупатель российской нефти — Индия — за 2022–2025 годы сэкономила на скидках около $12,6 млрд, сообщала Indian Express.