Попытки Киева получить дополнительные средства ПВО фактически зашли в тупик, пишет Politico. Серия встреч министров обороны ЕС и послов НАТО на этой неделе не дала конкретных результатов.

Страны, располагающие перехватчиками PAC-2 и PAC-3 для систем Patriot, включая Грецию, Испанию, Японию и Южную Корею, не готовы расставаться со своими запасами.

По словам украинского чиновника, запасы ракет Patriot у Киева фактически исчерпаны, а программа НАТО PURL остается «единственным надежным источником» поставок. Однако через нее Украина получает лишь около 10–20 ракет в месяц. Для сравнения: только в июле Россия выпустила по Украине 195 ракет.

Ситуацию осложняет нехватка средств. Киев просит партнеров профинансировать закупку перехватчиков, а также инвестиции в производство беспилотников и ракет и поставки дальнобойной артиллерии.

«Это бесконечная, изматывающая история, когда приходится выпрашивать каждую единицу», — заявил Politico высокопоставленный представитель украинского правительства.

На фоне опасений Киева относительно возможного усиления российских ударов зимой украинский депутат Соломия Бобровская призналась: «Я действительно впервые за последние пять лет боюсь того, чего Россия может добиться за эти пару месяцев».