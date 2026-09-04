В Кремле допустили, что на время поездки спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву Вашингтон может потребовать от Украины прекратить удары по России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Говоря об условиях урегулирования конфликта, Песков отметил, что позиция Владимира Путина, озвученная два года назад, остается неизменной. По его словам, в Кремле считают преждевременным говорить о появлении новых развилок в процессе мирного урегулирования.

Песков также заявил, что Москва не исключает возможности мирного урегулирования.

«Это все, конечно, дает основания говорить, что да, такая вероятность, ее нельзя исключать, что удастся-таки выйти в режим мирного регулирования. Но каких-то конкретных пока предпосылок, к сожалению, нет. Работа продолжается, и контакты продолжаются», — сказал он журналистам.

По словам Пескова, Россия сохраняет готовность к переходу к мирному урегулированию и достижению своих целей мирным путем.