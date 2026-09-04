Украина планирует усилить присутствие беспилотников вблизи российских аэропортов, чтобы добиться их регулярного закрытия и фактически парализовать коммерческое авиасообщение в европейской части России. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, Киев намерен превратить временные ограничения в постоянное давление на российскую авиационную инфраструктуру. Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук заявил, что речь идет о попытке «парализовать гражданское воздушное движение».

Украинские официальные лица при этом утверждают, что не намерены атаковать пассажирские самолеты. Расчет делается на расширение так называемого плана «Ковер», когда из-за появления дронов вблизи аэропортов временно приостанавливаются взлеты и посадки.

По данным Osprey Flight Solutions, в августе количество украинских беспилотников, проникших в российское воздушное пространство, открытое для гражданской авиации, достигло около 16 тысяч. Эксперты предупреждают, что сочетание большого числа дронов, работы ПВО и подмены GPS-сигналов повышает риски для пассажирских самолетов.

Некоторые иностранные перевозчики уже сокращают или корректируют рейсы в Россию. EL AL ранее приостановила полеты между Тель-Авивом и Москвой, Pegasus отменила ряд рейсов, а Flydubai заявила об изменении расписания и маршрутов.

По данным Flightradar24, с 1 сентября российские и международные авиакомпании отменяют в среднем по 86 рейсов в день.

В Osprey предупреждают, что дальнейшее ухудшение ситуации может привести к серьезному авиационному инциденту.