Западные страны требуют, чтобы Армения ввела визовый режим с Россией. Об этом сообщает онлайн-издание «Грапарак» со ссылкой на источники.

В российском МИД заявляли, что возможное введение Ереваном визового режима для граждан РФ будет направлено не против Москвы, а против собственных граждан.

«Однако наши источники во власти утверждают, что на самом деле именно Запад выдвигает Армении требование ввести визовый режим с Россией. Более того, по их словам, это является одним из предварительных условий, после выполнения которого ЕС в перспективе может либерализовать визовый режим для Армении», — пишет издание.

По словам источника издания, одним из требований также является назначение бывшего секретаря Совета безопасности Армена Григоряна на одну из ключевых государственных должностей.

Западная сторона, по его данным, предлагает назначить «своего человека» в Министерство обороны или Службу национальной безопасности, где сохраняется значительное российское влияние.