Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют 5 и 6 сентября посетить Москву и Киев.

По данным ТАСС и нардепа Алексея Гончаренко, в субботу американская делегация должна прибыть в Москву, а в воскресенье — в Киев.

Однако Kyiv Independent со ссылкой на источник пишет, что планы могут измениться, поскольку Уиткофф «начал бояться». По словам собеседника издания, российская сторона якобы не хочет, чтобы американские представители ехали в Киев, предупреждая их об опасности.

Накануне Владимир Зеленский также заявил, что рассчитывает на визит представителей президента США «в ближайшие дни».