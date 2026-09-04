Глава МИД Украины Андрей Сибига рассказал, что первые полтора года войны жил в бункере вместе с Владимиром Зеленским.

«Я был с президентом Украины в бункере с первых минут и прожил там полтора года», — заявил Сибига в интервью казахстанскому изданию Ulysmedia.

По его словам, он длительное время работал и жил в защищенном подземном помещении.

Бункер находился на глубине не менее 100 метров. Ранее сам Зеленский заявлял, что около двух лет жил в бункере, продолжая при этом работать в офисе президента. Позднее он сообщил, что перестал постоянно находиться в укрытии.