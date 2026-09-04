Россия продолжает сталкиваться с оттоком капитала на фоне санкций и противостояния с Западом, заявил советник президента РФ Антон Кобяков.

«Непонятно, почему страна, которая находится в санкционной войне с Западом, имеет реальные положительные ставки в своей экономике, оказывается в условиях оттока капитала из страны. Как же инвестировать нам внутри страны, если капитал буквально стимулируется к выводу из экономики? Да еще в таких геополитических условиях, в которых мы сейчас находимся», — сказал Кобяков по итогам Восточного экономического форума.

Он отметил, что государству необходимо «грамотно» управлять денежными потоками и инвестиционными ресурсами. При этом Кобяков признал, что власти пока не предложили привлекательных инструментов для вложений в российскую экономику.

Ранее источники Bloomberg сообщали, что богатейшие россияне в 2026 году ускорили вывод капитала из страны, вкладывая средства в криптовалюту, зарубежную недвижимость и частные инвестиционные фонды, преимущественно в странах Персидского залива. По оценкам собеседников агентства, с начала года отток капитала составил «десятки миллиардов долларов».