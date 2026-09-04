Президент Аргентины Хавьер Милей объявил о санкциях против нефтяных компаний, ведущих разведку у берегов Фолклендских островов, которые Аргентина называет Мальвинскими.

Речь идет о месторождении Sea Lion, расположенном примерно в 210 км от островов. Его запасы оцениваются в 1,7 млрд баррелей нефти. Добычу планируют начать британская Rockhopper Exploration и израильская Navitas Petroleum.

Милей назвал проект «явной и непосредственной угрозой» и анонсировал законопроект об усилении санкций, а также строительство военно-морской базы в Огненной Земле.

В Лондоне заявили, что позиция Великобритании по Фолклендам остается неизменной, а жители островов имеют право самостоятельно распоряжаться природными ресурсами.

Спор о принадлежности архипелага длится почти два столетия. В 1982 году Аргентина попыталась установить контроль над островами силой, однако после 74-дневной войны Британия сохранила их за собой.