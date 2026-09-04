С 2027 года в школах Азербайджана впервые будет проведено международное исследование TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), оценивающее знания и навыки учащихся в области математики и естественных наук. Об этом заявил исполняющий обязанности директора Института образования, советник министра Эльнур Алиев.

В исследовании участвуют учащиеся 4-х и 8-х классов. Оценивание проводится по направлениям: знание, применение знаний и обоснование.

TIMSS проводится один раз в четыре года с 1995 года. В исследовании TIMSS 2023 приняли участие 64 страны.