Президент США Дональд Трамп поделился в Truth Social статьей своего спецпредставителя Стива Уиткоффа, посвященной годовщине подписания Совместной декларации о мире между Азербайджаном и Арменией.

В публикации для Washington Examiner Уиткофф отметил, что достигнутое соглашение положило конец более чем 35 годам конфликта между двумя странами.

«Благодаря смелому и дальновидному руководству президента Трампа сегодня исполняется год со дня подписания Совместной декларации о мире между этими двумя странами — достижение, поистине выдающееся. Президент вышел за рамки прежних ограничений, поставив во главу угла мир между Азербайджаном и Арменией», — написал спецпредставитель.

По словам Уиткоффа, взаимодействие американской стороны с Баку началось с его визита в Азербайджан в марте 2025 года. Уже после первых контактов, отметил он, стало очевидно, что отношениям Вашингтона с Азербайджаном ранее не уделялось должного внимания.

Уиткофф также высоко оценил роль президента Азербайджана Ильхама Алиева в продвижении мирного процесса, назвав его сильным и решительным лидером, готовым принимать сложные, но необходимые решения ради достижения мира.

Одним из ключевых вопросов, по его словам, оставалось обеспечение беспрепятственного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Необходимость нового подхода к этой проблеме, отметил он, привела к появлению концепции TRIPP.

Речь идет о партнерстве между США и Арменией, предусматривающем создание беспрепятственных мультимодальных транспортных маршрутов через территорию Армении при полном уважении ее суверенитета и территориальной целостности.

«Трамп предпочел практические результаты показному процессу, и этот подход оправдал себя», — подчеркнул Уиткофф.

По его словам, в течение последнего года США продолжали сотрудничество с Азербайджаном и Арменией для реализации достигнутых договоренностей. Уиткофф выразил надежду, что маршрут TRIPP в перспективе будет связан с Каспийским морем, а сама концепция может получить дальнейшее развитие и в других регионах, включая Ближний Восток.

«Южный Кавказ сегодня безопаснее и стабильнее, поскольку Трамп, Алиев и Пашинян выбрали результаты, а не риторику», — заключил спецпредставитель президента США.