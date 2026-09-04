Мэр французской коммуны Сен-Жюст-Сен-Рамбер Оливье Жоли подписал необычное постановление, запрещающее тигровым комарам летать над территорией города, сообщает BFMTV.

«Любой тигровый комар, не соблюдающий установленные требования, подлежит привлечению к ответственности», — говорится в документе.

Сам Жоли признал, что постановление носит символический характер и призвано привлечь внимание к проблеме. Поводом стали многочисленные жалобы жителей на укусы насекомых.

Муниципалитет уже потратил около 45 тысяч евро на борьбу с комарами: установлены ловушки, домики для летучих мышей, скворечники и места для привлечения ласточек.

Тигровые комары могут переносить лихорадку денге, чикунгунью и вирус Зика.