28-летний российский бизнесмен Илья Колунов, получивший образование в Великобритании, руководит девелоперской компанией «Садовое кольцо», которая реализует крупные строительные проекты в Мариуполе. Об этом говорится в расследовании The Times и «Украинского центра безопасности и сотрудничества» (USCC).

Компания была основана в 2003 году его отцом Сергеем Колуновым — депутатом Госдумы от «Единой России», находящимся под санкциями Великобритании, ЕС и США. Сам Илья Колунов под западные санкции не попал.

По данным расследования, Колунов учился в частной школе Queen Ethelburga’s College в Йоркшире, а затем в Университетском колледже Лондона. Однокурсники рассказали The Times, что он мало участвовал в занятиях, поскольку пытался строить музыкальную карьеру, и приезжал на лекции на Maserati.

После начала российского контроля над Мариуполем «Садовое кольцо» объявило о строительстве сотен квартир. В рекламе своего комплекса «Дом у моря» компания призывала «стать частью великой истории», не упоминая о боевых действиях.

Стоимость квартир составляет от 5 до 15 млн рублей. Участникам войны и их семьям предоставляются скидки, которые Колунов называл проявлением «благодарности» за службу.

По данным «Коммерсанта», компания вложила в первые проекты около 3,6 млрд рублей и рассчитывает получить примерно вдвое больше выручки от продаж. Эксперты, опрошенные The Times, полагают, что часть расходов может компенсироваться за счет государственных субсидий, льготных кредитов и дешевой земли.

В USCC заявили, что история Колунова демонстрирует, как западное образование представителей российской элиты впоследствии используется для продвижения проектов Москвы на занятых территориях Украины.

В британском МИД, отвечая на вопрос об отсутствии Колунова в санкционных списках, заявили, что санкционный режим регулярно пересматривается.