Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский удар по заводу Coca-Cola в Киевской области может быть сигналом Вашингтону. Об этом сообщает РБК-Украина.

«Сегодня россияне своим дроном ударили по заводу «Кока-Колы». Уже «Кока-Кола» у них такой враг, что они сжигают его «Шахедами». Четкий российский сигнал Америке», – сказал Зеленский в своем обращении.

Глава государства подчеркнул, что российская сторона не могла не знать, что наносит удар по американскому предприятию.

Зеленский также отметил, что Россия использует беспилотники для ударов по гражданской инфраструктуре, пытаясь нанести ущерб экономике Украины.

18:58 Российские войска нанесли удар по Киевской области новыми ударными дронами-ракетами «Герань-5», сообщают украинские СМИ.

В Броварском районе под удар попал завод Coca-Cola – одно из крупнейших предприятий компании в Европе. В результате на заводе возник пожар.

Также есть пострадавшие возле Славутича. Людей ранили обломки дронов, повреждены автомобили, находившиеся на дороге.