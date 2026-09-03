Российские войска ударными беспилотниками поразили в Черном море сухогруз и контейнеровоз, сообщили в Минобороны РФ.

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают нанесение групповых ударов по морским судам и объектам портовой инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ. В течение дня ударными беспилотными летательными аппаратами в акватории Черного моря поражены морское судно типа сухогруз с вооружением, боеприпасами и судно типа контейнеровоз, перевозившее военно-техническое имущество», – говорится в сообщении.