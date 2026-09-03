Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты оказались в опасной зависимости от зарубежного производства товаров, имеющих критическое значение для экономики и национальной безопасности.

«Мы утратили способность производить не только крупную технику и оборудование, но даже базовые необходимые компоненты. Всего несколько лет назад мы осознали, насколько сильно США зависят от других стран в производстве товаров, критически важных для нашей экономики и национальной безопасности», — заявил Рубио.

Он также подчеркнул, что значение национальных государств в мировой политике сохраняется, несмотря на распространенные представления об обратном.