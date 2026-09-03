Вануату официально обратился в Международный суд ООН, оспаривая территориальные претензии Франции на острова Мэтью и Хантер и обвиняя Париж в продолжении колониальной политики.

В обращении также содержится требование определить морскую границу между Вануату и находящейся под французской юрисдикцией Канакой — Новой Каледонией.

Стороны уже трижды проводили переговоры по статусу островов и делимитации морской границы, однако они не дали результата. В Вануату утверждают, что Франция не учитывает его суверенитет и продолжает отстаивать территориальные претензии, унаследованные от колониального периода.

Мэтью и Хантер — два небольших острова общей площадью около 1,3 кв. км в юго-западной части Тихого океана. Несмотря на размеры, они имеют стратегическое значение: контроль над ними влияет на определение территориальных вод, континентального шельфа и исключительной экономической зоны площадью около 350 тысяч кв. км.

Сторонники независимости Новой Каледонии неоднократно поддерживали позицию Вануату по этим островам. В мае 2026 года такую поддержку вновь выразил лидер FLNKS Кристиан Теин.