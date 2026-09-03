Президент Украины Владимир Зеленский заявил об ускорении производства скоростных дронов-перехватчиков, которые планируется использовать против российских реактивных «шахедов».

По словам Зеленского, в Украине уже есть производители, способные выполнять поставленную задачу. Прототипы перехватчиков разработаны и сейчас дорабатываются для повышения их эффективности.

Глава государства подчеркнул, что производство необходимо наладить в установленные сроки. Киев также намерен обеспечить достаточное количество перехватчиков и недорогих ракет на фоне сообщений о наращивании Россией производства скоростных средств нападения.

Зеленский отметил, что украинская разведка располагает информацией о планах России, а Украина готовит в том числе «асимметричный ответ».