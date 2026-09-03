Международная организация гражданской авиации (ИКАО) призвала авиакомпании усилить меры безопасности после того, как президент Украины Владимир Зеленский предупредил о серьезной угрозе со стороны дронов в воздушном пространстве России, пишет Der Spiegel.

В ИКАО заявили, что гражданской авиации угрожают дальнобойное оружие, дроны, радиопомехи и системы ПВО. Пассажирские самолеты могут «попасть под прицел» или «оказаться под перекрестным огнем».

Организация призвала государства усилить защиту гражданской авиации и намерена обновить рекомендации по полетам над зонами конфликтов и вблизи них.