Более 80 мигрантов, включая младенца, погибли при попытке добраться из Гамбии до Канарских островов, сообщает Reuters.

Лодку обнаружили вечером 2 сентября примерно в 120 км от острова Гран-Канария. К моменту прибытия спасателей на борту оставались 44 выживших и тела пяти погибших.

Из-за сложных погодных условий и необходимости срочно оказать помощь выжившим спасатели были вынуждены оставить тела на лодке.

Шесть человек госпитализировали, троих из них в критическом состоянии эвакуировали вертолетом. По словам выживших, в начале пути на судне находились более 100 человек, многие из которых погибли во время перехода.