В ближайшие дни в переговорном процессе между Украиной и Россией ожидается серьезная динамика. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром в Киеве.

По словам Сибиги, пока он не готов раскрывать подробности предстоящих событий, однако призвал следить за официальными сообщениями.