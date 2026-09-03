В ближайшие дни в переговорном процессе между Украиной и Россией ожидается серьезная динамика. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром в Киеве.
По словам Сибиги, пока он не готов раскрывать подробности предстоящих событий, однако призвал следить за официальными сообщениями.
«Пока не раскрываю деталей, но следите за новостями — в ближайшие дни вы станете свидетелями серьезной динамики в мирных переговорах», — подчеркнул глава украинского МИД.