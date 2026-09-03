Завтра, 4 сентября, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер. Об этом говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.

Температура воздуха составит ночью 20-23° тепла, днем 26-30° тепла. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-75 %, днем 45-50 %.

В районах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможен кратковременный небольшой дождь с грозой. Ночью и утром в ряде горных районах местами ожидается туман, будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 16-21°, днем 28-33° тепла, в горах ночью 10-15°, днем 19-24° тепла.