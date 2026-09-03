Служба безопасности Украины заявила, что причиной вчерашней перестрелки между сотрудниками СБУ и военными Главного управления разведки (ГУР) стал конфликт во время контрразведывательной операции.

По данным СБУ, служба получила информацию о подготовке российскими спецслужбами убийства в Украине в период празднования Дня независимости. В рамках операции был разоблачён военнослужащий, который, как утверждается, поддерживал контакт с ФСБ России.

В СБУ заявили, что мужчина должен был организовать покушение на одного из лидеров российского оппозиционного движения, планировавшего приехать в Украину. Кроме того, по версии ведомства, он получил от российских спецслужб задание за деньги ликвидировать других военнослужащих Сил обороны Украины.

Служба утверждает, что благодаря контрразведывательным мероприятиям подготовку преступления удалось остановить. Военнослужащий якобы признал контакты с ФСБ и предоставил информацию о других лицах, причастных к планировавшемуся преступлению.

Как сообщили в СБУ, во время проведения неотложных следственных действий между сотрудниками СБУ и ГУР произошёл конфликт, который перерос в перестрелку.

В ведомстве назвали произошедшее «абсолютно неприемлемой конфликтной ситуацией» и подчеркнули, что подобного инцидента не должно было произойти.