Президент России Владимир Путин заявил, что ключевым условием урегулирования российско-украинского конфликта должны стать прямые договорённости между Москвой и Киевом. По его словам, другие государства могут лишь содействовать этому процессу.

«Договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина. Другие страны могут только помогать», — заявил Путин.

Российский лидер отметил, что считает правильным подход США, согласно которому именно Россия и Украина должны самостоятельно решать вопрос урегулирования.

«Шансы на урегулирование по Украине есть», — подчеркнул президент.

Путин также сообщил, что контакты между Россией и Украиной по линии спецслужб продолжаются.