Азербайджан и Украина заинтересованы в расширении сотрудничества в аграрном секторе, увеличении товарооборота и привлечении азербайджанских инвестиций в украинское сельское хозяйство. Об этом стало известно на встрече министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого с послом Азербайджана в Украине Сеймуром Мардалиевым.

Стороны обсудили возвращение двусторонней торговли к довоенному уровню — примерно $1 млрд в год. Азербайджанская сторона подчеркнула, что аграрный сектор может сыграть одну из ключевых ролей в достижении этой цели и предложила активнее использовать логистические возможности страны для расширения поставок украинской аграрной продукции не только на азербайджанский рынок, но и в дальнейшем в страны Центральной Азии и Ближнего Востока.

Также обсуждалось использование логистических возможностей Азербайджана для поставок украинской аграрной продукции не только на азербайджанский рынок, но и в страны Центральной Азии и Ближнего Востока.

Кроме того, стороны рассмотрели подготовку к заседанию азербайджано-украинской межправительственной комиссии, которое запланировано на конец ноября. В рамках встречи предлагается организовать B2B-переговоры и поездки украинскими регионами для изучения инвестиционных проектов.