Президент России Владимир Путин заявил, что низкая рождаемость является одним из главных вызовов для страны. Об этом он сказал на пленарной сессии Восточного экономического форума.

«Это вызов для нас, один из самых главных. Будем над этим работать, конечно», — отметил Путин.

По его словам, прямого ответа на проблему снижения рождаемости в постиндустриальном обществе пока нет. Президент отметил, что подобная ситуация наблюдается во многих странах, в том числе в Южной Корее и Японии.

Путин также заявил, что демографическая ситуация связана с национальной безопасностью: «Так оно и есть. Мы так к этому и относимся».