Трое граждан Азербайджана задержаны в рамках расследования крушения судна у побережья Гирне (Кирении) на Северном Кипре, в результате которого погибли восемь человек, сообщает Report.

Cреди задержанных — житель села Палчыгоба Хачмазского района Валех Гумбатов и уроженец Тертерского района Рашад Ибрагимов, в настоящее время проживающий в Баку. Личность еще одного гражданина Азербайджана уточняется.

Катастрофа произошла в воскресенье, 30 августа. Высокоскоростное пассажирское судно Filo Jet выполняло рейс между портом Гирне на Северном Кипре и турецким Мерсином.

Вскоре после выхода из порта судно начало набирать воду в носовой части. Экипаж попытался вернуться в порт, однако по пути Filo Jet опрокинулось и затонуло. В результате погибли восемь человек, еще 20 числятся пропавшими без вести, при этом спасателям удалось эвакуировать 241 пассажира.