Вступление Армении в Европейский союз является суверенным правом Еревана, и Россия не ведёт с Арменией переговоров по этому вопросу. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Вопрос вступления Армении в ЕС — дело Армении. Как они решат, так и будет. Это их суверенное право», — сказал Оверчук, отвечая на вопрос журналистов.

При этом российский вице-премьер подчеркнул, что Москва оставляет за собой право пересмотреть экономические преференции для Армении в случае её сближения с Евросоюзом.