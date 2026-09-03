Премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт не поддерживает ускоренную процедуру вступления в Евросоюз ни для одной страны-кандидата, в том числе для Украины.

Об этом он сообщил после встречи с председателем Европейского совета Антониу Коштой.

Мадьяр также подчеркнул, что Венгрия продолжит сохранять правовую базу и физическое заграждение на границе для сдерживания нелегальной миграции и рассчитывает, что эти усилия будут признаны на уровне ЕС.

«Я повторил, что Венгрия не поддерживает ускоренную процедуру вступления ни для одной из стран-кандидатов», — заявил он.