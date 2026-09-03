Президент США Дональд Трамп заявил, что готов провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным, однако саммит состоится лишь тогда, когда стороны будут готовы заключить соглашение о прекращении войны в Украине. Об этом он заявил журналистам во время общения в Белом доме.

По словам американского президента, он мог бы организовать встречу с Путиным «немедленно», однако считает, что переговоры должны состояться в момент, когда появятся реальные перспективы заключения мирного соглашения.

«Я хочу провести встречу тогда, когда мы будем готовы заключить мирное соглашение. Я хочу, чтобы у нас были хорошие отношения с Россией, с Украиной, со всеми», — заявил Трамп.

Президент США также призвал Путина и Зеленского прекратить боевые действия.

«Путину и Зеленскому следует прекратить эту глупую войну», — подчеркнул он.

Кроме того, Трамп заявил, что одним из главных препятствий на пути к мирному урегулированию являются личные отношения между лидерами России и Украины. Американский президент отметил, что ранее ему удалось добиться прекращения восьми войн, некоторые из которых, по его словам, считались более сложными для урегулирования.