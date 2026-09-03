Аэропорты Внуково и Шереметьево вторую ночь подряд приостановили работу. Росавиация сообщила о временных ограничениях на прием и выпуск самолетов.

Накануне ограничения вводились сразу в трех московских аэропортах. По данным Flightradar24, в Шереметьево отменили 21 рейс и задержали 235, во Внуково — отменили 22 и задержали 94.

Ранее Владимир Зеленский предупредил, что Украина усилит удары беспилотниками по территории России. Киев также уведомил ICAO о небезопасности российского воздушного пространства и призвал поддержать запрет полетов гражданской авиации над РФ.