Министр обороны Эстонии Ханно Певкур объявил об отставке на фоне скандала с закупками в оборонном секторе, заявив, что берет на себя политическую ответственность за произошедшее.

Скандал разгорелся после того, как стало известно о перечислении €70 млн индийским компаниям в качестве предоплаты за артиллерийские снаряды для Украины. Ранее эти компании не занимались продажей подобных боеприпасов.

Певкур признал, что видел переданные ему контракты, однако не читал их, поскольку, по его словам, министр не занимается такими деталями. При этом он отметил, что руководство Минобороны было в курсе переговоров.

Певкур занимал пост министра обороны Эстонии с 2022 года.