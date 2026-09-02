Два филиппинских члена экипажа погибли в результате инцидента, произошедшего с танкером SIDR, принадлежащим саудовской судоходной компании Bahri, во время прохождения Ормузского пролива.

Как сообщила компания в соцсети X, инцидент произошел около 23:40 по местному времени 31 августа 2026 года.

«Bahri с глубокой скорбью подтверждает гибель двух филиппинских членов экипажа в результате инцидента», — говорится в заявлении компании.

Компания также сообщила, что продолжает поддерживать связь с судном, координирует действия с соответствующими властями и представителями морской отрасли, а также следит за дальнейшим развитием ситуации.